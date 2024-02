Diddy es demandado por agresión sexual por un antiguo empleado

You have notifications blocked

En documentos legales obtenidos por TMZ, Rodney Jones , un ex productor y camarógrafo del magnate, afirma que fue agredido sexualmente en repetidas ocasiones por Diddy y sujeto de insinuaciones sexuales no deseadas por parte de sus asociados.

4:40 PM PT -- El abogado de Diddy , Shawn Holley , le dice a TMZ: "Lil Rod no es más que un mentiroso que presentó una demanda de $30 millones descaradamente buscando un pago inmerecido. Su imprudente declaración sobre los acontecimientos, que son pura ficción y simplemente no sucedieron, no son más que un intento transparente por obtener titulares".

