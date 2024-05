Gisele Bündchen está molesta por las bromas sobre su divorcio en el homenaje a Tom Brady

You have notifications blocked

Por parte de Brady, el ex jugador de la NFL parece que no tuvo mucho problema con ninguno de los chistes, más bien parece que se rio con cada broma que se hizo.

Según People , la supermodelo estaba "profundamente decepcionada" por todas las frívolas referencias a su ruptura con la leyenda de la NFL que se hicieron durante el show "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" de Netflix el domingo por la noche.

Aunque los chistes sobre el divorcio de Tom Brady tenían a la audiencia riéndose a carcajadas, alguien no los encontró tan divertidos y esa es la ex de TB12 Gisele Bündchen.

