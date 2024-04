Estrellas en el día 3 de Coachella -- Celebridades lo dan todo el domingo de diversión!

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

En el día 3 de Coachella estuvo la verdadera fiesta musical: el set de J Balvin estuvo fuera de este mundo con un séquito alienígena, rematando con una sorprendente actuación de Will Smith con 'Men in Black'! Y, por supuesto, ¡Doja Cat cerró el fin de semana con broche de oro!

La supermodelo Amelia Hamlin mantuvo la elegancia regulando su temperatura a la antigua en Coachella, con un bikini apenas perceptible y pasando el rato junto a la piscina. Si no está roto… no lo arregles.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!