Taylor Swift parece tachar a Kim Kardashian de bully en su nueva canción

El último disco de Taylor, "The Tortured Poets Department", salió el viernes y tiene una canción llamada "thanK you aIMee" y todo el mundo notó que tiene ciertas mayúsculas que deletrean el nombre de Kim. La letra también parece aludir directamente a ella.

En otro momento, Taylor escupe: "Todo ese tiempo que estabas lanzando puñetazos, yo estaba construyendo algo / Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir / Grité f*** you, Aimee al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba. Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar".