Taylor Swift sorprende a los fans de "Dancing With The Stars" con un mensaje especial

Taylor Swift estuvo presente en el escenario de "Dancing with the Stars", sorprendiendo a los concursantes y al público con un video para festejar su noche temática: "Una celebración de Taylor Swift".

"Hola chicos, es Taylor. Solo quiero darles las gracias por tener esta noche temática en "Dancing With the Stars"", dijo la estrella del pop el martes, explicando que no pudo estar presente debido a sus compromisos de gira en Brasil.

No olvidemos, Travis Kelce también la ha mantenido preocupada durante su agitado romance, pero no hubo mención a él mientras animaba a las estrellas que estaban en buenas manos de su coreógrafa Mandy Moore, que no es la estrella de "This Is Us".

Algunas de las mejores canciones de Taylor, como "Lover", "Shake It Off", "Look What You Made Me Do", "Cruel Summer", "August" y "Lavender Haze", fueron tocadas en la pista de baile, pero ni las buenas vibras de la estrella pudieron salvar a Harry Jowsey y Rylee Arnold de la eliminación.

La noche dedicada a Taylor había sido anticipada en octubre por la profesional Peta Murgatroyd. Luego la confirmaron el 7 de noviembre con el coanfitrión Alfonso Ribeiro.

La propia estrella ha aparecido tres veces en el programa para actuar, primero en 2009, donde tocó "Jump Then Fall" y "Love Story", luego en 2010, donde interpretó "Mine" y "White Horse" y finalmente en 2012, cuando tocó "We Are Never Getting Back Together".

