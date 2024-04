Megan Fox y Machine Gun Kelly bailan un romántico lento en Stagecoach

You have notifications blocked

Recuerden, Meg fue al podcast "Call Her Daddy" el mes pasado y habló sobre su relación con el rapero y cantante, llamándolo su "alma gemela", aunque también dijo que no quería comentar más, dejando a los fans realmente confundidos.

Ahora, en cuanto a lo que esto significa en su relación, francamente, no lo sabemos. Los últimos comentarios de Fox sobre su estado con Machine Gun Kelly daban a entender que seguían juntos, pero ya no comprometidos.

Por cierto, el romántico baile ocurrió con una canción bastante trágica de Jelly Roll, "Save Me", en la que canta a todos que se alejen de su vida porque es un hombre destrozado. No es la clásica canción para ponerse cariñoso, pero cada uno con lo suyo, suponemos.

