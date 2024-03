Megan Fox da una críptica actualización sobre su relación con Machine Gun Kelly

You have notifications blocked

La declaración de Megan se produce poco después de que MGK se abriera sobre el dolor que vivieron por su aborto involuntario hace un tiempo. Se sinceró al respecto en la canción, "Don't Let Me Go", que salió a fines de febrero.

La única cosa en la que Megan fue muy clara es que su romance con MGK ya no se desarrollará en el ojo público, según contó en el podcast "Call Her Daddy", y luego trató de jugar la carta del "sin comentarios" de una manera muy críptica.

