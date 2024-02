Michael Bublé afirma que consumió hongos durante una rueda de prensa de la NHL, luego se retracta

"Mi amigo me dijo, esto es solo una microdosis de hongos y estaba mintiendo", dijo Bublé y añadió que las drogas lo hicieron sentir como si estuviera en una película de Will Ferrell.

"Así que, voy a ser honesto, pensé que estaba en "Blades of Glory" la mayor parte del tiempo, hasta que se asentó y me di cuenta, santo dios, estoy en el Juego de las Estrellas de la NHL".

"Fue una broma", dijo Bublé junto a YouTuber Steve Dangle. "¡Por supuesto que no estaba [con hongos]! Estoy sentado aquí cenando. Tengo un problema con el pan. Cuando me pongo ansioso, no puedo parar de comerlo. Pero no, hongos no".