Britney Spears es "completamente disfuncional" y corre el riesgo de lastimarse

Nos dicen que Britney ha gastado una fortuna y está en peligro real de ir a la quiebra. Nuestras fuentes dicen que ha estado yendo a la Polinesia Francesa, alojándose en The Brando , y gastando cerca de un millón de dólares en cada viaje entre aviones privados, hoteles, personal, etc. Va cada uno o dos meses. Nos dicen que ella también va a Hawai casi mensualmente por sí misma, tomando un jet privado, alojándose en la Suite Presidencial en el Four Seasons, y dejando caer $350k por viaje.

