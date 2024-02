Katy Perry canta "Bad Blood" en el show de Taylor Swift en Sidney, vieja enemistad enterrada

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

... After House Burns Down

Tyler Perry Offers $400K For New Pad

ACTRESS COCOA BROWN Tyler Perry Offers $400K For New Pad ... After House Burns Down

Confronts Fan Who Called Him a 'Bitch'

Kevin Durant Confronts Fan Who Called Him a 'Bitch'

Young'ns Only Know YT!!!

Natalie Portman Movie Stars Aren't a Thing Anymore ... Young'ns Only Know YT!!!

Katy Perry Sings 'Bad Blood' at Taylor's Show ... Old Feud Dead & Buried!!!

'LOVE IS BLIND'S CHELSEA BLACKWELL APOLOGIZES TO MEGAN FOX!! Regrets Look-Alike Remark

Porsha Williams Reportedly Files For Divorce ... Barely A Year After Wedding

TOM HOLLAND'S 'RIZZ' DID IT FOR ME!!!

ZENDAYA TOM HOLLAND'S 'RIZZ' DID IT FOR ME!!!

University Of Wyoming 3 Swim Team Members Killed ... In Horrific Car Crash

Refurbished Laptop for Under $400!!!

Apple Refurbished Laptop for Under $400!!!

Smooch After the Show!!!

Travis Kelce Hits Up Taylor's Sydney Concert Smooch After the Show!!!

No One Reportedly Dead

100-Car Pileup in China Icy Roads Caused Massive Accident ... No One Reportedly Dead

Leaning Into AI Tech for Movies ...

Tyler Perry Leaning Into AI Tech for Movies ... Halting Studio Expansion

FACE TO FEET LASER HAIR REMOVER Save 50% Now!!!

Al final, terminaron haciendo las paces. Taylor lanzó la canción y video "You Need to Calm Down", en la que Katy hizo un cameo y estaba claramente bien con ella de nuevo.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Taylor Swift añadió: "Ella trató de contratar a un montón de gente de debajo de mí. Y yo soy sorprendentemente no-confrontacional -no creerían lo mucho que odio el conflicto. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo y no me gusta".

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!