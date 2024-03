Jamie Lynn Spears acude a la residencia de Christina Aguilera en Las Vegas

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

El ex de Megan Fox, Brian Austin Green, dice que la estrella de "Love Is Blind" no se debería comparar

No está claro cuál es la situación actual, pero esperemos que no vea la elección de Jamie Lynn de entretenimiento como un desprecio.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!