Pornhub bloquea el acceso a los usuarios de Texas por nueva legislación que requiere verificar la edad

El equipo de Pornhub también expresó su temor de que los usuarios se pasaran a sitios poco fiables, que no comprueban la verificación de la edad, y que desde su punto de vista no practican la navegación porno segura. Mirado desde afuera, pareciera que están castigando a todos los tejanos por lo que han promulgado sus legisladores, lo que probablemente es un dolor de cabeza para todos los ansiosos que quieren ver porno.

El gigante del porno no está permitiendo que los usuarios ingresen a su sitio debido a una nueva legislación que exige verificar la edad de las personas y que fue firmada en Texas el jueves. La normativa entró en vigor inmediatamente y como resultado Pornhub.com ya no está disponible si los usuarios tienen una dirección IP de Texas.

