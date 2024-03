Caitlyn Jenner y Lamar Odom lanzan un nuevo pódcast

You have notifications blocked

Mientras que el nuevo pódcast parece prometedor, tenemos curiosidad por saber cómo Kris Jenner se siente al respecto, viendo cómo la relación de Kris y Caitlyn ha sido rocosa los últimos años. Recordemos que en octubre Caitlyn confirmó que ya no habla con su ex esposa ... por diversas razones.

Keeping Up With Sports

Los ex suegros -Caitlyn era el padrastro de Lamar cuando la ex estrella de la NBA estaba casada con Khloe Kardashian - están lanzando "Keeping Up with Sports" , un pódcast destinado a mostrar una nueva mirada a lo que realmente se necesita para ser el mejor.

Caitlyn Jenner y Lamar Odom se reunirán para un nuevo proyecto... un pódcast deportivo que rinde homenaje a su "Keeping Up With the Kardashians"... TMZ ha indagado.

