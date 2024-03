Beyoncé anuncia colaboraciones sorpresa en su nuevo álbum y muchos sospechan de Taylor Swift

You have notifications blocked

Con todo eso, Beyoncé dijo: "Tengo algunas sorpresas en el álbum y he colaborado con algunos artistas brillantes a los que respeto profundamente. Espero que puedan escuchar mi corazón y mi alma, y todo el amor y la pasión que he vertido en cada detalle y en cada sonido".

Bey escribió: "Este álbum lleva más de cinco años gestándose. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentí bienvenida y estaba muy claro que no lo era. Pero a raíz de esa experiencia, profundicé en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical".

