Will Smith y Jada Pinkett Smith cierran su asociación benéfica

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Curiosamente, mientras la fundación, la carrera de Will parece haber capeado el temporal de reacciones adversas. Tiene al menos 4 proyectos activos en pre-producción en la actualidad, incluyendo la esperada secuela de "I Am Legend", y se ha reunido con Martin Lawrence para la cuarta película de "Bad Boys", que se estrena este verano.

Los cónyuges de la lista A están cerrando la Will And Jada Smith Family Foundation en medio de una caída significativa de las donaciones. Variety dice que las declaraciones de impuestos de la fundación muestran que los principales donantes, como CAA y American Airlines, se retiraron después de que Will abofeteara a Chris Rock durante los Premios de la Academia 2022.

Will Smith y Jada Pinkett Smit h van a cerrar su fundación benéfica debido, al menos en parte, a las consecuencias de la infame bofetada de Will en los Oscar.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!