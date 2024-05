Tyra Banks dice que tomó alcohol por primera vez para celebrar sus 50 años

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Sobre cumplir 50 años en general, Tyra dijo que no es como ella había pensado. Dijo: "Pensé que iba a tener gafas pequeñas y un edredón en mi regazo y ver telenovelas todo el día. Estaba equivocada. Ahora mi vida es totalmente distinta de lo que pensaba. Estoy en forma. No me siento insegura de mí misma. Me siento muy bien".

Sin embargo, no parece que haya sido fácil tomarlo, porque dice que el alcohol la decepcionó. Agregó: "No valió la pena. Yo estaba como, '¡Esto es asqueroso!".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!