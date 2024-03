Kim Kardashian es demandada por el fallecido artista Donald Judd por mentir sobre sus muebles

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

De acuerdo con los documentos obtenidos por TMZ, el patrimonio afirma que Kim consiguió estos muebles de una empresa llamada Clements Design -también acusado- pero no está claro si Kim sabía que las piezas no eran originales o no.

Y añaden: "El anterior abogado de la Fundación Judd reconoció estas diferencias y, desde entonces, no hemos sabido nada de ellos en más de un año, y ahora nos sorprenden con una demanda. En su momento se hicieron esfuerzos por resolver este asunto de forma amistosa y la Judd Foundation no estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo en términos razonables. Estas afirmaciones no tienen absolutamente ningún mérito".

10:42 AM PT -- Clements Design Inc, el equipo de diseño de Kim, le dice a TMZ: "Este tema fue traído a nuestra atención hace más de un año. Nos comunicamos con el consejo de la Fundación Judd y les explicamos en términos inequívocos que había diferencias clave entre las mesas y sillas en la oficina de Kim y las mesas y sillas de la Fundación Judd".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!