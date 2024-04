Cher recibe el premio iHeart Icon Award, pero sus fans creen que Jennifer Hudson intentó opacarla

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Por cierto, antes de interpretar "Believe", Jennifer rindió homenaje a Cher con la canción "If I Could Turn Back Time".

Cher estaba recogiendo el premio Icon, un gran honor, y antes de aceptarlo, subió al escenario con J-Hud para interpretar "Believe", el que tenía matices de similitud con otro dúo icónico, el dueto de Barbra Streisand y Donna Summer en "Enough is Enough" , donde las dos luchaban por alcanzar la voz superior.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!