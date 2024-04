La Roca no volverá a apoyar a Joe Biden, está descontento con la situación en Estados Unidos

La Roca no está contento con el estado de las cosas en Estados Unidos y no va a apoyar a Joe Biden como presidente para un segundo mandato en la Casa Blanca.

Biden, que está luchando con los índices de aprobación (un 56% de los estadounidenses desaprueba su gestión) y los pobres números de las encuestas, sin duda podría beneficiarse de su ayuda, pero eso no va a pasar. Al menos no de la leyenda de la WWE.

"¿Estoy contento con la situación actual de Estados Unidos? Bueno, la respuesta es no", le dijo La Roca a Will Cain de Fox News, antes de añadir que tiene la esperanza de que el país pueda enderezarse.

"¿Voy a volver a hacerlo este año? La respuesta es no", dijo The Rock enfáticamente, revelando que no va a sentarse junto a Biden y su vicepresidenta Kamala Harris para darles su apoyo como lo hizo la última vez.

"De lo que me di cuenta, y no me di cuenta entonces", dijo La Roca, es que "lo que eso causó fue algo que me desgarra las entrañas, entonces y ahora, que es la división. Y eso me afectó".