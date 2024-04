Courtney Love dice que Taylor Swift no es importante, también desprecia a Beyoncé

You have notifications blocked

Luego Love apuntó a Lana Del Rey , explicando que alguna vez fue "genial", pero que ahora debería "tomarse siete años de descanso" después de su versión de 2023 de la famosa canción de John Denver , "Take Me Home Country Roads."

Como concepto, me encanta", dijo Love, y añadió: "Simplemente no me gusta la música [de Beyoncé]".

Luego, Love mostró su desdén por Madonna, diciendo: "Ella no me gusta y yo no le gusto a ella". Como recordarán, ambas tuvieron una desastrosa interacción en los Video Music Awards de MTV en 1995, mientras Madonna era entrevistada por el reportero Kurt Loder .

La rockera hizo sus polémicos comentarios en una reciente entrevista con The Standard , centrándose primero en Taylor, a quien calificó de "no importante". Love acusó a Taylor de ser un "espacio seguro para las chicas" y la Madonna de esta generación.

Courtney Love no está mostrando mucho amor por Taylor Swift , de hecho, tiene algunas palabras duras para ella, por no hablar de Beyoncé y un montón de otras mujeres de la escena del pop moderno.

