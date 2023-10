Olivia Wilde critica el post de Taylor Swift sobre el cambio climático

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Family Wants Him Home

MISSING CARNIVAL CRUISE PASSENGER Ex-Wife Believes He's Still Alive ... Family Wants Him Home

Truth is Not Relative

Bill Maher Skewers Hasan Minhaj for Lying ... Truth is Not Relative

Dance Craze Louisiana HS Student Twerks On Video ... School Principal Punishes Her

Lindsay Lohan Shoots Apparent 'Mean Girls' Ad With Movie's Costars

MIA From Drake Performance In Canada ...

21 Savage MIA From Drake Performance In Canada ... Mystery Swirls

Prisoners Busted with Phones Behind Bars

Emergency Alert Test Prisoners Busted with Phones Behind Bars

'At War' After Hamas Attacks ...

Israel 'At War' After Hamas Attacks ... Brutality Along Gaza Strip

Naturalmente, para ir a la mayoría de esos lugares, si no a todos, hay que tomar aviones, y eso sin duda perjudica al medio ambiente, algo que todos están subrayando en las reacciones a su post. Ella ha sido una abierta defensora del cambio climático e incluso lanzó una marca de ropa ecológica, por lo que algunos dicen que eso no se ve bien.

La directora y actriz está recibiendo críticas de los Swifties de todas partes por un tweet que volvió a publicar en sus historias de Instagram el viernes que dice: "Me gustaría que Taylor Swift estuviera enamorada de un científico experto en clima". Olivia no añadió ningún comentario extra, pero el sentimiento es suficientemente claro.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!