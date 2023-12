Laura Lynch, fundadora de las Dixie Chicks, muere a los 65 años en un accidente automovilístico

11:42 AM PT -- El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha confirmado la muerte de Lynch y los detalles sobre cómo murió son absolutamente trágicos. La policía dice que su investigación preliminar muestra que Laura se dirigía hacia el este por la autopista 62, y que otro carro que se dirigía hacia el oeste trató de adelantar a otro vehículo en una porción no dividida de las vías de la carretera.

Con el tiempo, publicaron su primer álbum "Thank Heavens for Dale Evans", en 1990, que no produjo ningún éxito. Lo mismo ocurrió con su segundo álbum, "Little Ol' Cowgirl", de 1992, aunque en ese caso incluyeron una canción que fue portada y tuvo cierta repercusión "Past the Point of Rescue". Fue durante este período cuando otra integrante legendaria Robin Lynn Macy, abandonó el grupo.