Kamar de los Reyes fallece a los 56 años a causa de un cáncer

Aunque de los Reyes es quizás más recordado por su papel de Antonio Vega en 'One Life to Live' - en la que apareció en 287 episodios - los fans de los videojuegos probablemente lo reconozcan también ... ya que puso la voz al villano Raúl Menéndez en la serie 'Call of Duty'.

De los Reyes también tenía un currículum impresionante fuera de eso. Además de su trabajo en "OLTL" y "COD", también había protagonizado programas como "Sleepy Hallow", "All American", "The Rookie", "Reed Between the Lines", "Promised Land", "Four Corners", "Valley of the Dolls", "ER"... así como estrella invitada en "Law & Order", "CSI", "The Mentalist" y más.