Chris Christie es pillado con el micro hablando mal de Nikki Haley

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Won't Appear On Pat McAfee Show

Aaron Rodgers Won't Appear On Pat McAfee Show ... Anymore This Season

... Will Remain As Advisor

Out As Seahawks Head Coach

Pete Carroll Out As Seahawks Head Coach ... Will Remain As Advisor

Utmost Respect For Her!!!

Defends Using Coretta's Name ...

Jonathan Majors Defends Using Coretta's Name ... Utmost Respect For Her!!!

Not a Good Look For Black Men

Charlamagne Tha God NBA YoungBoy's 'Fatherhood' Take ... Not a Good Look For Black Men

... No WOMAN, No Beef!!!

Sean Paul Message to Jada & Stefflon ... No WOMAN, No Beef!!!

Celebrity Chef Curtis Stone Double Big Mac Is Insane ... 'Big Gulp of Burgers!!!'

Queen of Country-Rock Signs Off!!!

Selena Gomez Playing Linda Ronstadt ... Queen of Country-Rock Signs Off!!!

... She's Going To Get Smoked

Chris Christie Bad-mouths Nikki Haley On Hot Mic ... She's Going To Get Smoked

Chiefs vs. Dolphins Arrowhead Stadium Covered In Snow ... 3 Days Before Big Game

Gets Skin Cancer On Hand Removed

Michael Lohan Gets Skin Cancer On Hand Removed

Charles Barkley 'Great' Having Draymond Back ... Good Player & Dude, But Antics Gotta Stop

'Memba, Thou Shall Not Lie

Lil Nas X Christian College Letter's Bogus ... 'Memba, Thou Shall Not Lie

Vivek avergonzó a Chris Christie en diciembre sobre su peso , criticándolo en el tema de política exterior diciendo: "Solo camina fuera del escenario, disfruta de una buena comida y abandona esta carrera (get the hell out)"

Lo puedes oír decir: "Ella va a ser derrotada a lo grande (get smoked)" y "no está a la altura de esto", refiriéndose a Haley.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!