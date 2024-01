El rapero Skepta se disculpa por un nuevo sencillo que evoca comparaciones con el Holocausto

Skepta fue acusado de utilizar imágenes antisemitas en el arte de la portada de su último single, y teniendo en cuenta el título de la pista, una disculpa estaba más que justificada.

El rapero británico anunció su nueva canción 'Gas Me Up', que será lanzada próximamente, y en la imagen promocional aparece un hombre rapado con las palabras "GAS ME UP" en la cabeza. El hombre está rodeado por un montón de otros tipos con la cabeza así.

Por supuesto, este tipo de imagen, especialmente durante este tiempo de polarización en el mundo, hizo que la gente pensara casi inmediatamente... ¿Es esto una especie de declaración sobre el Holocausto?

Ciertamente, es un pensamiento justificado, porque francamente la redacción y las imágenes combinadas no son de lo mejor.

Bueno, Skepta ha escuchado las críticas y se hizo cargo por completo de la metedura de pata, pidiendo disculpas por haber ofendido a alguien. Al mismo tiempo, intentó explicar lo que quería hacer.

Skepta escribió: "He estado esperando para lanzar 'Gas Me Up (Diligent)' desde que lo anuncié en abril del año pasado, trabajé duro para conseguir la obra de arte correcta para el lanzamiento de mi álbum, que trata sobre mis padres que vinieron al Reino Unido en los años 80, Skinhead, la cultura del fútbol y ha sido tomado ofensivamente por muchos. Puedo prometer que no era nuestro plan, así que lo he quitado y me comprometo a ser más consciente en el futuro".

Publicó más imágenes que estaba considerando como un "mood board" para este proyecto, y que muestra a otros hombres con la cabeza rapada. Dice que esto le servía como inspiración y que no tiene nada que ver con el Holocausto, sino más bien con las tendencias británicas del siglo 20.

Termina con esto: "Honestamente, puedo ver cómo mi obra de arte sin contexto puede ser considerada ofensiva, especialmente en un momento como este, pero de nuevo, no era mi intención", dijo Skepta. "Después de pensarlo un poco no siento que pueda seguir siendo el artista que todos conocen y quieren si mi arte es vigilado. Tengo que dejarlo si no puedo expresar mi arte como yo lo veo. Así que para ayudar con el contexto aquí están algunas fotos de nuestro mood board".

Skepta es conocido por los mensajes políticos en su música, pero esta vez dice que la intención fue malinterpretada y que no tiene nada que ver con la guerra en Medio Oriente.