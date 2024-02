Shaggy dice que todos los jamaicanos deberían apoyar la película biográfica de Bob Marley

You have notifications blocked

De todos modos, Shaggy nos dio su propia y sincera crítica: admite que el dialecto de Kingsley no era el adecuado, pero sigue pensando que el tipo hizo una interpretación creíble teniendo en cuenta que no es jamaicano, así que tiene su sello de aprobación.

Polémicas declaraciones, de seguro... Pero Shaggy no está exagerando. El cantante ha sido un firme partidario de la película e incluso recientemente asistió al estreno de "One Love" en Los Ángeles junto a Brad Pitt , Stevie Wonder y varios miembros de la familia Marley.

La película biográfica de Bob Marley tiene la mayor popularidad en términos de taquilla por estos días, a pesar de recibir críticas mixtas, pero en lo que respecta a Shaggy , esa no es excusa para no ir a verla si te consideras un verdadero jamaicano.

