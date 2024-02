Liam Gallagher califica a los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll de no rockeros

Liam Gallagher dice que muchos de los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll de este año no merecen estar allí, y apunta específicamente a los artistas de hip-hop y R&B. El cantante está nominado junto a Oasis este año, pero criticó la inclusión de artistas que apenas se han sumergido en el mundo del rock.

Recientemente le dijo a The Sunday Times: "Por mucho que me guste Mariah Carey y todo eso, quiero decir, hazme un favor y vete a la mier***".

Liam comparó la inclusión de Mariah en esta categoría con su ingreso al salón de la fama del rap. En su mente, simplemente no tiene sentido incluir actos de rock no tradicionales.

Además de Oasis y Mariah Carey , los otros nominados de este año son A Tribe Called Quest, Sade, Mary J. Blige, Cher, Sinead O'Connor, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band, Eric B. & Rakim, Foreigner, Peter Frampton , Jane's Addiction, Kool & the Gang y Lenny Kravitz . Definitivamente, no es el típico cartel de rock 'n' roll, ¡eso está claro!

Esta es la segunda vez que Liam se desahoga sobre el tema, escribió en X a principios de este mes: "F*** the Rock n Roll hall of fame its full of BUMBACLARTS LG x", también le dijo a un fan en los comentarios que no perdiera el tiempo votando.