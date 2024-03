Fotografían a ballenas jorobadas macho apareándose, las primeras captadas en cámara

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Los científicos dicen que no están seguros de si la ballena superior estaba erróneamente tratando de dejarlo preñado o simplemente estableciendo dominancia. Los investigadores admiten que esta sesión del mismo sexo teóricamente podría ocurrir con dos ballenas sanas, pero eso no ha sido documentado todavía.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!