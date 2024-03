Adivina en quién se ha convertido esta muñeca

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Su popular canción "Dip It Low" llegó a lo más alto de las listas Billboard en 2004, así que, aunque sea más conocida por sus dotes como cantante, no hay que descartar su faceta como actriz... Protagonizó "Love Don't Cost A Thing" con Nick Cannon.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!