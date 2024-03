Danny DeVito planea una nueva película original con Arnold Schwarzenegger

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Arnold también tiene un montón de proyectos de acuerdo con IMDb, y Danny va a aparecer en la temporada 17 de su exitosa serie "It's Always Sunny in Philadelphia", por lo ambos van a tener que organizar bien sus agendas.

Sin embargo, los fans de "Twins" no deben emocionarse demasiado, porque Danny dice que se trata de una película totalmente nueva, no una secuela de la exitosa película de 1988 protagonizada por Danny y Arnold como gemelos fraternos.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!