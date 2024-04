Aubrey O'Day afirma que Diddy quiso comprar su silencio a cambio de sus derechos de publicación

You have notifications blocked

La cantante tiene mucho más que decir, y todo ello se revelará en el documental "TMZ Presents: The Downfall of Diddy" , en streaming por Tubi. No te lo pierdas.

Hablamos con la cantante de Danity Kane, quien firmó con Bad Boy Records en la década de los 2000, como parte del nuevo documental de TMZ "The Downfall of Diddy", que estará disponible en Tubie el domingo y que disecciona las secuelas tras las redadas en las casas de Diddy y la investigación federal que siguió.

Aubrey O'Day afirma que Diddy trató de comprar su silencio y el de otros ex artistas de Bad Boy cuando les devolvió sus derechos de publicación, los que asegura que no valían nada.

