El nuevo novio de Kristin Cavallari, Mark Estes

Al parecer el destino quería que la pareja se conociera. Kristin reveló recientemente en su pódcast "Let's Be Honest", que vio por primera vez a Mark en TikTok con su equipo The Montana Boyz.

Let's Be Honest with Kristin Cavallari

Por cierto, no está claro cuál de los hijos de Kristin es el del video, pero puedes imaginar que les presentó a Mark al mismo tiempo. Podemos deducir que se los presentó hace un buen rato porque se ven muy cómodos. Kristin comparte tres hijos con su ex, Jay Cutler .

