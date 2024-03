Estrella de Will & Grace apoya a los actores heterosexuales que interpretan papeles homosexuales

You have notifications blocked

El año pasado, el Paley Center for Media le dio un gran reconocimiento a "Will & Grace" por su impacto innovador, aclamando el espectáculo como un pionero al romper barreras y abrir el camino para una mayor representación LGBTQ + rep en los medios de comunicación.

Aunque los papeles de Eric no reflejen directamente su propia vida, eso no significa que escatime en investigación. A la hora de interpretar a Will, sacó lo mejor de sí mismo recurriendo a su formación teatral y al hecho de que muchos de sus mejores amigos eran gays... canalizando su espíritu en el papel.

"Es parte del trabajo. Y siempre he dicho que si a los actores homosexuales no se les permitiera interpretar a actores heterosexuales, Broadway se acabaría".

