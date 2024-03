Kendrick Lamar desprecia a Drake y J. Cole en el álbum de Future y Metro Boomin

Kendrick Lamar le lanzó algunos dardos a Drake y J. Cole esta semana con otra colaboración inesperada, y está claro que no considera que estén en su liga.

El desaire apareció en el nuevo álbum de Future y Metro Boomin, "We Don't Trust You", particularmente en la canción "Like That", donde aparece Kendrick y rapea sobre Drizzy y Cole, pues es obvio que está hablando de ellos.

Kendrick no se tomó muy bien la canción de Drake y Cole "First Person Shooter", que lanzaron en el marco de su gira juntos, donde ambos estaban súper amigos. Aquí, Kendrick le está escupiendo en la cara a ambos, diciendo: "Sí, levántate conmigo, f*** sneak dissing/'First Person Shooter,' espero que vinieran con tres interruptores".

Y continúa: "Think I won't drop the location? I still got PTSD // Motherf*** the big three, n****, it's just big me // N****, bum, what? I'm really like that // And your best work is a light pack // N****, Prince outlived Mike Jack // N**** bum, 'fore all your dogs gettin' buried". Básicamente que él es el más grande y ellos no.

Definitivamente, no es muy subliminal. Kendrick va directo por Drake y Cole.

Recuerden, en el dueto de Drake y Cole, "First Person Shooter", Cole rapea: "Love when they argue the hardest MC/Is it K-Dot? Is it Aubrey? Or me?/We the Big3 like we started a league, but right now, I feel like Muhammad Ali."

Drake decidió dejar a Kendrick fuera de la ecuación en su verso. "¿Quién es el GOAT? Who you bitches really rooting for?/Like a kid that act bad from January to November, n****, it's just you and Cole".

Ahora Kendrick está diciendo que no hay 3 GOATs, solo hay uno y es él.

Los aficionados están de cabeza tratando de entender qué salió mal. Drake coprotagonizó el álbum debut de Kendrick "good kid, m.A.A.d city" y lo llevó a lo largo de su gira "Club Paradise" para elevar su carrera. Así que han sido amigos a lo largo de los años.

Cole y Kendrick alguna vez quisieron hacer un LP juntos, y él y Metro Boomin también estuvieron recientemente juntos en el estudio.

Metro ha estado peleando con Drake durante meses, pero Future y Drake ganaron un Grammy juntos el año pasado.