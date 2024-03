Anne Hathaway dice que no la contrataban tras los Oscar y que Nolan la salvó

"Mucha gente no me daba papeles porque les preocupaba lo tóxica que se había vuelto mi identidad en Internet. Christopher Nolan fue como un ángel, ya que nada de eso le importó y me dio uno de los papeles más bonitos que he tenido en una de las mejores películas en las que he participado". Por supuesto, se refiere al gran éxito de 2014, "Interstellar".