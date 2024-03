Drake Bell hablará más sobre su abuso en un nuevo episodio de "Quiet On Set"

You have notifications blocked

El nuevo episodio de "Quiet on Set: The Dark Side of Kids Tv", sale el 7 de abril, y es algo que gran parte de Hollywood estará mirando.

Investigation Discovery, la cadena detrás del desgarrador documental, ha dado luz verde a un quinto episodio con Drake y otras ex estrellas infantiles de los años 90 y 00. El nuevo episodio, titulado "Breaking the Silence", promete profundizar en las tóxicas denuncias hechas contra Nickelodeon y su lugar de trabajo realizadas en los primeros 4 episodios.

Drake Bell no ha terminado de hablar sobre el abuso que sufrió cuando era niño, ya que está listo para aparecer de nuevo en otro episodio de la docuserie "Quiet On Set".

