Will Smith se pone filosófico cuando le preguntan por su patrimonio, no confirma si posee $350M

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Will continuó en modo filósofo diciendo: "Que la felicidad es interna, un contacto frontal con el caballero oscuro del alma y reconciliarte con que tienes que ser feliz aquí. Tienes que ser feliz aquí, sin nada de eso. Tienes que llevar la felicidad a la gente que amas, no puedes intentar conseguirla de ellos. ... No es para los débiles de corazón".

Explicó que está en una fase de reducción ahora y que todo lo que quiere hacer es "dar, dar y dar" en la segunda mitad de su vida. Will dice que muchas personas se dan cuenta de esto cuando llegan a los 50, pues las cosas mundanas ya no los llenan, dijo.

Finalmente, Will se sumergió en la pregunta, pero solo elaboró su manera de pensar sobre estas cosas. Dijo que cuando estaba avanzando en Hollywood, todo se trataba de hacer dinero. Pero que ahora no tanto, sin embargo.

Speedy Morman de Complex le preguntó al actor si era cierto que su patrimonio neto era de 350 millones de dólares como aparece en Google, pero Will se rio y dijo que en realidad no hacía seguimiento a esas cosas. Así que, en otras palabras, no lo confirmó ni lo negó.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!