Billie Eilish parece disparar contra Taylor Swift por sus reediciones en vinilo

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Billie continúa: "No puedo expresar lo derrochador que es. Está delante de nuestras narices y la gente se sale con la suya a diestra y siniestra, y me parece realmente frustrante, siendo alguien que realmente se esfuerza por ser sostenible y hacer lo mejor que puede e intentar implicar a todo el mundo de mi equipo para que sea sostenible".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!