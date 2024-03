Jennifer Leak, estrella de 'Young And The Restless', muere a los 76 años

You have notifications blocked

Sin embargo, Jennifer siguió triunfando en Hollywood. Entre sus papeles más destacados figuran "Hawaii Five-0", "Nero Wolfe", "The Mary Tyler Moore Show" y "Another World".

Jennifer fue mejor conocida por interpretar a Gwen Sherman en 'Y & TR' para un par de episodios, y en particular por protagonizar junto a Lucille Ball "Yours, Mine and Ours" en 1968, interpretando a la hija adolescente de la leyenda de la comedia.

Jennifer Leak , famosa por su papel en "The Young and the Restless", ha muerto de acuerdo a un informe.

"Young And The Restless"

