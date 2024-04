Discusiones y recriminaciones llevaron a la separación de Gypsy Rose Blanchard de su marido

You have notifications blocked

No está claro si Gypsy hará eso o no.

Recuerden, Raina también nos dijo que las i ntenciones de Ken son puras como el oro y que sentía que Ryan no era de fiar y que no se preocupaba por ella de la manera que lo hace Ken.

Como les hemos informado, a pesar de que Gypsy ha estado pasando mucho tiempo con su ex después de la separación con Ryan, nos dicen que el dúo no está reavivando su romance, esto según la propia madre de Ken.

Otro dato interesante: nos dicen que los recientes rumores de que Gypsy podría estar embarazada no son ciertos. Si ella estuviera embarazada, no se habría hecho tatuajes a juego con su ex-prometido Ken Urker a principios de esta semana. Eso es algo que nuestras fuentes nos dejaron claro.

