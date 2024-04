Hunter Schafer dice que no quiere ser definida por el hecho de ser transexual

You have notifications blocked

Ella dice que a veces se siente culpable por no hacer más de portavoz de la comunidad, pero piensa que puede hacer más bien si no habla de ello y simplemente sigue adelante con su vida, sin hacer que su identidad sea la pieza central.

Continúa: "He trabajado muy duro para llegar a donde estoy, he pasado los puntos realmente difíciles en mi transición y ahora solo quiero ser una chica y finalmente seguir adelante".

"Me tomó un tiempo comprenderlo y también aprender que no quiero que me reduzcan a eso y que, en última instancia, lo encuentro degradante para mí y para lo que quiero hacer. Especialmente después del colegio, estaba harta de hablar de ello", explica.

