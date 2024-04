WrestleMania 40, ¡¿a quién prefieres?!

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Entrando en el ring, tenemos el muy esperado cara a cara entre Cody Rhodes y Seth Rollins haciendo equipo contra Dwayne "The Rock" Johnson y Roman Reigns . ¡Recuerden, si The Rock y Roman toman las riendas y ganan, el evento principal de mañana se llevará a cabo bajo las reglas de Bloodline!

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!