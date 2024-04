Nikki Bilderback, abierta a una secuela de "Bring It On" si el reparto original está de acuerdo

You have notifications blocked

Aunque el estudio ha hecho varias secuelas de "Bring It On" en los últimos años, ninguna cuenta con los actores originales, por lo que una reunión vendría a ser la primera verdadera secuela.

Tener una secuela de "Bring It On" cada día parece más posible, con Kirsten Dunst incluso hablando de ello, y otro miembro del elenco diciéndonos que también se pondría sus pompones de nuevo ... Con una condición.

Haría una secuela de "Bring It On"

