Drake es destrozado por The Weeknd y A$AP Rocky en el nuevo álbum de Future y Metro Boomin

¡¡¡Future y Metro Boomin siguen ganando impulso en las listas de éxito con su álbum "We Still Don't Trust You", el que incluye una segunda ronda de puñetazos a Drake, esta vez con The Weeknd y A$AP Rocky lanzando los golpes!!!

¡¡¡Weeknd y Drake estuvieron alguna vez alineados para ser compañeros de sello en OVO, pero su relación se esfumó y Abel le está diciendo al mundo que no se arrepiente!!!

En la canción "All to Myself", Weeknd canturrea unas críticas dirigidas a Drake y a su chico Baka Not Nice en las redes sociales que dicen: "Nunca podría disuadir a mis hermanos, nena / Cuando tienen fugas en su operación / Doy gracias a Dios que nunca firmé mi vida / Y nunca tuvimos la gran charla / Ellos tiradores haciendo 'TikToks / Nos tienen riéndonos 'en el Lambo".

Baka es un rapero vinculado al equipo de Drake, con la reputación de ser el tipo duro y ahora Abel tiene a sus seguidores cuestionando su credibilidad en las calles.

Rocky también lanzó unas letras de guerra contra Drake. Recuerde, Drizzy se refirió a la relación de Rihanna y Rocky en 2 canciones el año pasado, "Another Late Night" y "Fear of Heights" de su álbum "For All the Dogs".

En su verso "Show of Hands", Rocky se burla del pasar de su álbum "Dogs", pero llevó las cosas más allá trayendo a la madre del bebé de Drake, Sophie Brussaux, al juego.

La canción "Like That", de Kendrick Lamar, presente en el álbum de Future y Metro, con dardos a Drake, sigue siendo la más escuchada en el país y ahora el rapero de "Hotline Bling" tiene una legión de estrellas del rap apuntando hacia él.