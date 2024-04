Brian Cox califica de "verdaderamente terrible" la interpretación de Joaquin Phoenix en "Napoleón"

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Brian dice: "Terrible. Terrible. Una actuación realmente terrible de Joaquin Phoenix. Es realmente espantosa. No sé en qué estaba pensando. Creo que es totalmente culpa suya y no creo que Ridley Scott lo ayudara".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!