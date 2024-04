Un hombre se prende fuego afuera del tribunal donde está en marcha el juicio a Donald Trump

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

El juicio comenzó el lunes y ahora todos los miembros del jurado están listos para escuchar los alegatos iniciales el lunes. No está claro si los procedimientos se vieron afectados por el incidente afuera del tribunal o si el propio Trump era consciente de ello o no.

Todavía no sabemos si la autoinmolación del hombre tuvo algo que ver con el juicio de Trump, pero el caso penal del ex Presidente es sin duda un tema candente para muchos estadounidenses.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!