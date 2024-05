Kaley Cuoco vende su casa de Los Ángeles por millones y obtiene beneficios

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Esta no es la primera vez que Kaley ha cambiado su cartera de bienes raíces. Con los años, Kaley ha comprado y vendido una variedad de casas de alta gama, incluyendo propiedades en Sherman Oaks, Tarzana, Hidden Hills, etc.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!