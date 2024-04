Sydney Sweeney publica fotos calientes luego de las críticas

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

También recordó haber mencionado a Sweeney en su clase de la USC, diciendo: "Explícame a esta chica. No es guapa, no sabe actuar. ¿Por qué está tan buena?"

Le dijo a Maslin que vio "Anyone But You" durante un vuelo, calificando la película de "imposible de ver".

El mensaje excitante parece ser en respuesta a la productora de cine de Hollywood Carol Baum , que menospreció el aspecto de Sweeney y criticó su actuación en la comedia "Anyone But You".

En una de las fotos, Sweeney lucía un polerón que decía: "Sorry For Having Great T**ts".

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!