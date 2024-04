Una mujer afirma haber filmado un posible ovni desde un avión sobre Nueva York

You have notifications blocked

Sin embargo, no se emocione demasiado por estas imágenes, ya que el Pentágono publicó un estudio en marzo en el que examinaron de cerca a los supuestos avistamientos de ovnis, y no encontraron pruebas de vida o inteligencia extraterrestre.

Este avistamiento se siente inquietantemente similar al de 2020, donde un residente de Long Beach, California filmó un objeto similar a un OVNI corriendo por el cielo. En ese momento, el fotógrafo nos dijo que el material no fue manipulado de ninguna manera, pero de nuevo podría haber sido fácilmente un avión no tripulado.

Michelle dijo que le pidió a su padre -un ex miembro de la Marina- que le echara un vistazo al video, y estuvo igualmente desconcertado. Sin embargo, teorizó que el objeto era simplemente un avión no tripulado, aunque señaló que estaba inusualmente cerca de la aeronave.

