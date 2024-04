Marla Adams, estrella de "Young and the Restless", muere a los 85 años

Marla Adams, la estrella de la telenovela "The Young and the Restless", en la que interpretó a Dina Abbott Mergeron por casi 40 años, ha fallecido.

Adams nació en Ocean City, Nueva Jersey, en 1938. Comenzó en Broadway antes de trasladarse a Hollywood y aterrizar en "Splendor in the Grass", protagonizada junto a Natalie Wood y Warren Beatty en su primer papel para el cine.

Otros créditos incluyen "Walker, Texas Ranger", "La tormenta secreta", "The Bold and the Beautiful", "Days of Our Lives", "Baywatch", "Las chicas de oro", "Generaciones", entre muchos más.